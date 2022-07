Furto all'ufficio anagrafe: rubati 48mila euro Nell'ufficio non ci sono telecamere di sorveglianza

Furto da quasi 50mila euro all'ufficio anagrafe del Comune di Caserta. A denunciarlo un dipendente appena ha aperto l'ufficio, ubicato in periferia nell'ex caserma Sacchi. L'addetto ha scoperto che mancavano dalle casse 48mila euro, ovvero i soldi derivanti dal servizio relativo alle carte di identita', che probabilmente dovevano essere depositati in banca. Nell'ufficio mancano telecamere di sorveglianza, per cui non sara' facile alla Polizia di Stato, che indaga, identificare il responsabile. Alcuni mesi fa dall'ufficio anagrafe erano state rubate carte di identita', questa volta il ladro o i ladri hanno preferito portar via solo soldi.