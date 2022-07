Interviene in difesa di una ragazza scippata, insegue il ladro e muore d'infarto Tragedia nel casertano a Santa Maria Capua Vetere

Interviene in difesa di una ragazza appena scippata dopo essere scesa da un treno, insegue il malvivente ma nella fase di concitazione, colto da malore, si accascia e muore. E' la triste fine di un 60enne dipendente delle ferrovie dello stato. La tragedia si è verificata alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Il solerte ferroviere dopo aver assistito personalmente allo scippo ha subito inseguito l'autore del gesto, un minore rom, senza pensarci un solo istante. Ma il suo cuore purtroppo non ha retto. Ha accusato un malore, si è seduto su una panchina ed è purtroppo spirato in pochi istanti. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. Sull'accaduto indaga la polizia. Visibilmente scioccata e addolorata la ragazza vittima dello scippo a causa de tragico epilogo.