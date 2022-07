Caserta, baby gang scatenata, rissa tra ragazzine davanti alla Reggia Il video diventa virale sul web. Intervenuta la Polizia

Attimi di paura all’esterno della Reggia di Caserta per una rissa tra ragazzine scoppiata nella serata di ieri, sabato 23 luglio. Una violenta lite tra giovanissime, presumibilmente tra i 13 e i 15 anni, all’ingresso della Reggia in piazza Carlo III. Il tutto filmato da numerosi smartphone e con i video pubblicati sul web che hanno fatto il giro dei social in poche ore come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Nel filmato che dura circa 15 secondi si vede una gang di ragazzine aggredire una adolescente. Sul posto sono arivate anche le volanti della Polizia di Stato.