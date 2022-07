Lotta agli illeciti nella Terra dei Fuochi: nuova offensiva dell'Esercito L'operazione ha interessato le province di Caserta e Napoli

Nuova offensiva da parte dell'esercito italiano nella terra dei fuochi. L'attività di repressione ha riguardato i comuni di Mondragone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa e Cancello ed Arnone.

In campo oltre ai militari, le forze dell’ordine, supportati dalle agenzie territoriali interessate al contrasto dei reati ambientali. Controllate 3 attività, di cui 1 sequestrata e identificate 8 persone, di cui 1 denunciata all’autorità giudiziaria. Inoltre, sono state comminate sanzioni per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 132 mila euro. Per il controllo e verifica dei siti individuati dagli specialisti dell’esercito italiano e dalla questura di Caserta, con il supporto dell’arma dei carabinieri e guardia di finanza, del roan e dai vigili del fuoco, nonché delle polizie locali, sono stati impiegati 7 equipaggi, con un totale di 15 uomini, messi in campo dall’esercito italiano su base 3° reggimento bersaglieri, con unità della polizia, carabinieri di Grazzanise, polizia provinciale di Caserta, guardia di finanza territoriale di Capua, polizia municipale di Mondragone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa e Cancello ed Arnone, oltre che Asl veterinaria di Cancello ed Arnone e personale dell’arpac e dell’ispettorato centrale repressione delle frodi.

L'attività ha interessato anche i comuni di Nola, Scisciano, San Vitaliano, Marigliano e Saviano. Gli interventi per il contrasto dei reati ambientali, hanno permesso il controllo di 9 attività, di cui 3 sequestrate e l’identificazione di 22 persone, di cui 5 denunciate all’autorità giudiziaria. Inoltre, 9 persone sono state sanzionate per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 112 mila euro.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di prevenzione e repressione dell’abbandono illecito e di roghi dei rifiuti, secondo la pianificazione stabilita dal piano congiunto delle Prefetture di Napoli e Caserta, le Questure di Napoli e Caserta, con la direzione e coordinamento del vice prefetto Filippo Romano, Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.