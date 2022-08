Scontro frontale tra due auto: un morto, due feriti gravi Impatto violentissimo: morto sul colpo un uomo di 62 anni

E' di un morto e due feriti gravi il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale Casilina nel comune di Conca della Campania (Caserta). Dai primi accertamenti realizzati dalla Polizia Stradale, sembra che una delle due auto, condotta da una donna di circa 80 anni che viaggiava con la figlia, abbia sbandato per cause in corso di accertamento invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva il veicolo guidato da un 62enne originario di Tora e Piccilli, nel Casertano, ma residente a Legnano (Milano). L'impatto tra le due auto e' stato violentissimo, e l'uomo e' morto sul colpo; gravi le due donne, estratte dai vigili del fuoco dall'abitacolo distrutto e portate in ospedale. Il tratto di Casilina dove e' avvenuto l'incidente e' stato chiuso al traffico e poi riaperto. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'autopsia per il 62enne deceduto e solo al termine dei rilievi della Polizia Stradale di Caserta decidera' se indagare l'80enne per omicidio stradale.