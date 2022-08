Incendio a Caserta Vecchia: vigili del fuoco impegnati per ore Fiamme sulla montagna a ridosso del centro, in ausilio anche elicottero antincendio

Dalle ore 15 di ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati nello spegnimento del vasto incendio che ha interessato la montagna di Caserta Vecchia. Impegnate nelle operazioni di spegnimento le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Marcianise e Teano e un'autobotte in supporto proveniente dal Comando provinciale di Avellino. In ausilio alle squadre di terra e' intervenuto anche un elicottero dell'antincedio boschivo della regione Campania e la protezione civile. Operazioni durate per ore.