Sabato di sangue nel casertano, tragico incidente con la moto: un morto Inutile l'intervento dei sanitari del 118. per il centauro non c'è stato nulla da fare

E' di un morto, il bilancio di un tragico incidente con la moto avvenuto nel primo pomeriggio alle porte di Capua, nel casertano. E' successo nei pressi di via Fuori Porta Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale insieme ai sanitari del 118, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Per l'uomo, non c'è stato purtroppo nulla fare. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violentissimo impatto. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.