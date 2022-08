Brutale aggressione da parte di un uomo nei confronti di due donne Terrore in via Napoli a Vairano Patenora

Monenti di terrore in via Napoli a Vairano Patenora. Un uomo di nazionalità straniera ha aggredito due donne all'interno della loro auto. Lo avrebbe fatto in preda ad un raptus, sembrerebbe per futili motivi, legati alla viabilità. Ha cominciato ad urlare e colpire con violenza la vettura a calci e pugni. Si sono vissuti attimi di paura.

Alle vittime dell’aggressione non è rimasto altro che allertare i carabinieri. I militari giunti immediatamente sul posto, hanno tentato di calmarlo e accompagnato in caserma dove è stato alla fine denunciato. Entrambe le malcapitate, in uno stato di forte agitazione hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale.