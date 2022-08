E' morta la quindicenne precipitata al suolo dal balcone della sua abitazione La tragedia di Pignataro Maggiore nel casertano

Non ce l'ha fatta la 15enne casertana precipitata dal quarto piano del balcone della sua abitazione nella notte tra domenica e lunedì. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violenntissimo impatto.

La ragazzina è morta all'ospedale di Caserta dove era stata trasportata d'urgenza dai sanitari del 118. La tragedia, a Pignataro Maggiore. La quindicenne, viveva con la madre. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Capua. Era stata la madre impegnata in alcune faccende a fare la triste scoperta.

Il cordoglio del sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca: "Le energie si spengono, le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo piu' dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo la totalita' dell'essere. Questa e' la disperazione. So cosa hai provato. Bisogna solo essere fortunati in certe situazioni. Ciao Lella. Non ti conoscevo. Un abbraccio forte da parte di tutti noi. Sii felice lassu'".