Ruba un'ambulanza, scappa e si schianta contro una rampa Protagonista del gesto, un paziente originario di Mondragone

Ruba un'ambulanza davanti all'ingresso del pronto soccorso e dopo pochi metri si schianta violentemente. E' accaduto a Cassino. Protagonista del gesto, un paziente casertano originario di Mondragone. L'uomo già in cura nella struttura, ha eluso la sorveglianza e si è messo alla guida del mezzo di soccorso, per provare a fuggire. Ma la corsa è durata solo pochi secondi e fortunatamente non ha riportato conseguenze serie. Distrutto invece dopo il violento impatto il mezzo di soccorso. Sul posto i carabinieri per le relative indagini. Alla fine l'uomo è stato arrestato. L'accusa nei suoi confronti è di furto e danneggiamento di cosa pubblica.