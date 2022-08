Irruzione di notte negli uffici comunali a Casaluce: ma la cassaforte è vuota Indagini in corso da parte dei carabinieri

Hanno fatto irruzione in piena notte negli uffici comunali, puntando dritti alla cassaforte, sicuri di trovare denaro all'interno ma così non è stato e per i malviventi è stato un colpo a vuoto. E' successo a Casaluce in provincia di Caserta. La banda ha lavorato per diverso tempo nella convinzione di riuscire nell'intento. A soqquadro cassetti e scaffali. La scoperta è stata fatta all'apertura degli uffici. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.