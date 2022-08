Nessuna tregua di ferragosto: si continua a morire di Covid nel casertano Sono circa 6000 gli attuali positivi in tutta la provincia

Ancora due vite stroncate dal Covid, rispettivamente a Caserta e Valle di Maddaloni. La provincia continua a pagare un prezzo altissimo in termini di vittime. Migliora invece sensibilmente il dato relativo ai contagi, decisamente in calo. Se ne contano 228 su 1945 test processati, tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività attestato all'11,72%. I guariti sono invece 1002. Circa 6000 invece gli attuali positivi in tutta la provincia.

Gli ultimi contagi: ad Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Falciano del Massico, Francolise, Frignano, Gioia Sannitica, Grazzanise, Liberi, Lusciano, Macerata, Maddaloni, Marzano, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Piedimonte Matese, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Presenzano, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, San Cipriano, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Potito, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.