Castel Volturno, ventenne investita e uccisa da un pirata della strada Stava rientrando da una serata con gli amici quando è stata centrata da una Nissan Micra

Una ragazza di soli 20 anni è stata travolta e uccisa da un’auto in corsa. La vittima era in compagnia di due amici, stava rientrando dopo la serata di Ferragosto. L’incidente è avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Napoli. La ragazza è stata investita da una Nissan Micra, l'impatto è stato violent, dopo un volo di diversi metri è ricaduta con violenza sull’asfalto. Soccorsa immediatamente dai due amici, che hanno avvertito il 118, la ventenne è morta poco dopo.

Il pirata alla guida ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. La polizia lo sta cercando. Ascoltati i ragazzi che erano con la vittima e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire al guidatore dell’auto. Il cadavere della ventenne è all’Istituto di medicina legale di Caserta in attesa dell’autopsia.