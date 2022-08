Papà tenta di salvare i tre figli in balia delle onde: annega col più piccolo Si è tuffato vedendo i figli in difficoltà: i più grandi si sono salvati, l'uomo e il più piccolo no

Padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in localita' Ischitella di Castel Volturno, in provincia di CASERTA. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera quando si sono tuffati per il bagno e la corrente li ha trascinati lontano dalla riva. E' subito partita la macchina dei soccorsi ma per l'uomo e il figlio non c'e' stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati ??gli uomini della Capitaneria di Castel Volturno ei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Aversa e Mondragone, insieme al nucleo sommozzatori e all'elicottero proveniente da Pontecagnano. Il padre, quando e' arrivato a riva, era gia' senza vita mentre il figlio di 6 anni e' stato trovato in mare e gli altri due ragazzi sono salvati dai Vigili del Fuoco in collaborazione con la Guardia costiera.



. Lo hanno riferito le testimonianze delle persone che erano sulla spiaggia. Il papa', appena ha visto i ragazzi in difficolta' a causa del mare mosso e delle onde, non ha esitato a tuffarsi ma e' andato in difficolta'. A quel punto anche altri bagnanti si sono buttati in acqua e anche i bagnini dei lidi vicini. Sono stati nominati i soccorsi di Guardia Costiera e Vigili dei Fuoco. Due ragazzi di 10 e 13 anni sono stati portati in ospedale mentre il bimbo di 6 anni non ce l'ha fatta cosi' come il padre.