Covid: ancora un decesso nel casertano ma i positivi sono in calo Il bilancio del dopo ferragosto

Ancora un decesso nelle ultime ore in provincia di Caserta. Il Covid continua a fare vittime ma sono decisamente in calo i contagi e i tamponi processati. 83 i nuovi positivi su appena 657 campioni processati. Un tasso di positività pari al 12,63%. I guariti sono invece 276 mentre ammontano a 5553 le persone attualmente positive in tutta la provincia.

Gli ultimi positivi ad Alife, Aversa, Caiazzo, Calvi Risorta, Capodrise, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel di Sasso, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Curti, Falciano del Massico, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Parete, Pastorano, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pignataro Maggiore, San Cipriano, San Nicola la Strada, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio .