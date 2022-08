Incidente con la moto. E' finita la speranza: non ce l'ha fatta Angelo Dolore ne casertano per la tragica morte del sottufficiale

Nulla da fare, il cuore di Angelo Ricciardi si è fermato per sempre. Il sottufficiale dell'esercito, 42enne di Santa Maria Capua Vetere, rimasto coinvolto in terribile incidente stradale alla guida della sua moto, è morto all'ospedale San Camillo di Roma dove era stato trasportato in elicottero. Troppo gravi le lesioni riportate. La tragedia a Fondi, sulla strada 213 Flacca in prossimità di un'area di servizio. Lo scontro frontale con una Toyota Yaris sulla corsia opposta in cui viaggiava il 42enne è stato devastante. Dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri. Salma al momento sotto sequestro in attesa degli accertamenti medico legali.