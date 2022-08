Ancora due vittime a causa del Covid nel casertano In lutto le comunità di San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere

Ancora vittime a causa del Covid nel casertano. Non ce l'hanno fatta a vincere la malattia, due persone a San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere. Entrambe sono decedute in ospedale. Ammontano a 110 i nuovi contagi su 643 test processati, tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività attestato al 17,11%. I guariti sono 186 e oltre 4400 gli attuali positivi in tutta la provincia.