Covid, è una strage infinita nel casertano: ancora cinque morti E' tra le province più colpite in Italia dall'inizio della pandemia

Si continua a morire di Covid nel casertano, una delle province più colpite in Italia dall'inizio della pandemia in termini di vittime. Sono cinque quelle registrate nelle ultime ore dall'Asl rispettivamente a Calvi Risorta, Mondragone, Piedimonte Matese, Recale e San Marco Evangelista. I nuovi casi positivi ammontano a 275 su 1729 test processati tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività attestato al 15,91%. 328 sono i nuovi pazienti guariti. Oltre 4000 sono gli attuali positivi in tutta la provincia di Caserta.