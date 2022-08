Covid: si continua a morire nel casertano, un decesso a Succivo In salita i casi positivi

E' stata una settimana nera quella che sta per concludersi nel casertano. Ancora una vittima a causa del Covid. Non ce l'ha fatta un paziente di Succivo a causa delle complicanze legate al virus. A comunicarlo è l'Asl di Caserta nel consueto aggiornamento. 242 sono i nuovi contagi su 1567 test processati, tra molecolari ed antigenici. Tasso di positività attestato al 14,44%. 339 i nuovi pazienti guariti. In totale sono 4093 gli attali positivi in tutta la provincia di Caserta.