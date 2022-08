Covid: ancora un morto in provincia di Caserta, non c'è tregua Salgono a 1902 i decessi dall'inizio della pandemia

Salgono a 1902 i decessi dall'inizio della pandemia in provincia di Caserta. L'ultima vittima a Recale. Una escalation di morti di nuovo in salita. Ma il dato incoraggiante è il calo netto dei contagi. Su 1431 tamponi processati, 195 sono risultati positivi. Complessivamente si contano 307 nuovi guariti. C’è purtroppo da registrare un altro decesso: si tratta di un paziente di Recale. La settimana scorsa si era chiusa tristemente con due decessi a Frignano e Sparanise. Una lunga scia di morti in quella che è ormai classificata tra le province più colpite in Italia dalla pandemia.