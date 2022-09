Sospiro di sollievo: ritrovati sani e salvi i coniugi scomparsi nel casertano Lui non vedente e lei in stato confusionale. Si era temuto davvero il peggio

Lui non vedente e lei in stato confusionale. Un allontamento da ben otto giorno che aveva fatto temere davvero il peggio. Ma alla fine Luciano e Giuseppine, i coniugi di 67 e 51 anni residenti a San Clemente, (razione di Caserta scomparsi lo scorso 29 agosto sono stati ritrovati sani e salvi. Erano tra i binari della stazione di Napoli campi flegrei in una situazione di smarrimento totale, in ciabatte e visibilmente stremati. A rintracciarli, sono stati gli uomini della squadra mobile. Non si conoscono i motivi della loro fuga che poteva finire davvero in tragedia. Le ricerche hanno visto impegnati attivamente prefettura, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari.