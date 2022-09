Ragazzini tolgono tappo a condotta: getto d'acqua di alcuni metri in città A Marcianise: "I genitori ora dovranno pagare i danni"

Sono due minori i responsabili del guasto alla condotta idrica verificasi nella serata di ieri a Marcianise ( CASERTA), con la fuoriuscita di un getto d'acqua di alcuni metri di altezza. A comunicarlo su facebook e' il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, che spiega come ad originare il guasto sia stato l'atto vandalico commesso da "ragazzi minorenni di Marcianise", che hanno "bruciato e rimosso un tappo della condotta idrica". "Ora i genitori dei due - scrive Velardi - dovranno rimborsare i danni provocati". A individuare i due adolescenti tramite le telecamere di sorveglianza, sono stati gli agenti della polizia municipale di Marcianise, che hanno poi convocato i due minori al Comando insieme ai genitori per contestare quanto accaduto. Alla fine il guasto in via Ariosto e' stato riparato in breve tempo grazie all'intervento dei tecnici del Consorzio Idrico e dei Vigili del Fuoco.