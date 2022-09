Avvolto dalle fiamme nel sonno: non ce l'ha fatta in 44enne di Marcianise L'uomo si è spento nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli

Non ce l'ha fatta il 44enne di Marcianise rimasto gravemente ustionato all'interno della sua abitazione giovedì scorso per cause ancora tutte da accertare. Probabilmente nel sonno dopo essersi addormentato con una sigaretta accesa. Le fiamme avevano avvolto circa il 90% del corpo. A dare l'allarme erano stati i vicini che avevano immediatamente allertato i vigili del fuoco e la polizia. L'uomo si è spento nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato ricoverato. La salma del 44enne è stata trasportata all'Istituto di medicina legale di Giugliano in Campania a disposizione dell'autorità giudiziaria.