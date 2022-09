Malore in carcere: detenuto muore a soli 29 anni nel casertano La tragedia è avvenuta nel carcere di Arienzo

Un malore improvviso, i soccorsi rocamboleschi e in pochi minuti purtroppo la morte. Nulla da fare per un giovane detenuto di soli 29 anni. Il suo cuore ha smesso di battere all'interno del carcere di Arienzo. E' successo tutto in pochi secondi. Non c'è stato il tempo di capire nulla. Il 29enne è morto sotto gli occhi dei suoi compagni e degli agenti della polizia penitenziaria. La salma dopo gli accertamenti medico legali è stata riconsegnata alla famiglia per lo svolgimento dei funerali.