Tragedia nei campi: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore Nulla da fare per un 72enne in provincia di Caserta

Un agricoltore di 72 anni è morto, schiacciato dal suo mezzo di lavoro, mentre stava eseguendo lavori nei campi. La tragedia è avvenuta a Galluccio, piccolo comune della provincia di Caserta. Il trattore per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente capovolto ed è finito in un dirupo. A notare la scena e ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni soccorso, si è rivelato inutile. Il personale intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per le relative indagini. Non si esclude un malore. Disposti gli accertamenti medico legali, prima del rilascio della salma.