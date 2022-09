Violenze sessuali su atlete minorenni: arrestato medico dello sport In almeno cinque episodi avrebbe palpeggiato ragazze in attesa dei certificati di idoneità sportiva

Almeno cinque episodi di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni. Questa l'accusa nei confronti di un 69enne medico dello sport dell'hinterland casertano, raggiunto da un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana ed eseguita dalla Polizia di Stato di CASERTA in quanto gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata su minorenni. Le indagini svolte dalla Squadra mobile diCASERTA e coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno permesso di ricostruire che il medico, in occasione delle visite effettuate nel suo studio minorienni per ottenere il rilascio di certificati di sanea e robusta costituzione per l'attività agonistica, avrebbe commesso abusi sessuali, consistentiti in palpeggiamenti reiterati su seno, glutei e genitali. In particolare, nel corso dell'attivita investigativa, sono stati ricostruiti almeno cinque episodi di violenza sessuale perpetrati in danno di altrettante vittime tra l'ottobre e il dicembre 2021. Questa mattina il 69enne è stato rintracciato dalla Polizia di Stato di CASERTA all'interno della sua abitazione e sottoposto alla misura cautelare. Durante la perquisizione in casa e nello studio sono stati sequestrati supporti informatici che saranno analizzati nel prosieguo delle indagini.