Maltempo, problemi a Caserta: "Non uscite se non per necessità" Il Comune si appella ai cittadini: in queste ore allagamenti e disagi

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania non ha risparmiato Caserta e la sua provincia, sulla quale vige da questa mattina l'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Il Comune di Caserta, con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'ente, consiglia ai cittadini di "evitare spostamenti non necessari, ferma restando la necessità di esercitare il diritto al voto". E' stato attivato il Centro operativo comunale presso il Comando di Polizia municipale, mentre in Prefettura è riunito il Ccs (Centro coordinamento soccorsi). E' stato inoltre convocato in Provincia un tavolo permanente per seguire l'evoluzione della situazione. In città al momento non si segnalano particolari criticità. Il Nucleo comunale di Protezione Civile è al lavoro per alcuni allagamenti e per interventi di messa in sicurezza. Dopo la prima ondata di maltempo abbattutasi nelle scorse ore sulla città e sulla provincia, in giornata è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.