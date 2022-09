Tragico incidente tra auto e due tir. Un morto Sulla Nola - Villa Literno: ha perso la vita il conducente dell'auto

Tragico incidente questa mattina sulla strada statale Nola-Villa Literno, dove due autotreni e un'auto si sono scontrati con la vettura rimasta schiacciata tra i mezzi pesanti; il conducente dell'auto, un uomo, e' deceduto. Sul posto e' giunta una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di CASERTA(distaccamento di Aversa); i pompieri, con l'attrezzatura da taglio, sono immediatamente intervenuti per estrarre dalle lamiere le persone incastrate. Il lavoro non e' stato facile ma alla fine tutti gli occupanti dei mezzi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari del 118. L'arteria e' stata chiusa con grandi disagi per la circolazione stradale.