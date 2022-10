Droga: sgominata rete di spacciatori...quasi tutti con reddito di cittadinanza Due piazze smantellate: tre dei sei arrestati erano percettori del sussidio

Gestivano nel piccolo comune di Pietramelara (Caserta) due piazze di spaccio diventate in breve tempo punti di riferimento per i consumatori provenienti da tutto l'alto-Casertano. Le due piazze sono state smantellate dai carabinieri che hanno arrestato e posto ai domiciliari sei persone su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere; tre degli indagati - è emerso cittadinanza - percepivano il reddito di cittadinanza. In manette sono finite due coniugi 40enni (lui era percettore di reddito), che spacciavano hashish e coca a casa, nonostante tre figli minori, per vie le cittadine previo appuntamento telefonico oa domicilio; la loro" altra piazza era gestita da due uomini, entrambi arrestati, tra cui un appartenente ad una famiglia di nomadi stanziali da anni residente a Pietramelara, che percepiva il sussidio al reddito.