Schianto contro il guard rail: muore anche il 24enne Nell'incidente di domenica scorsa aveva perso la vita anche un 38enne

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto sulla strada tra Marcianise ( Caserta ) e Caivano (Napoli) nella notte fra domenica e lunedì, quando un'auto è finita contro un guardrail. Lo schianto aveva già portato al decesso di un 38enne di Caserta.



A perdere la vita, ora, è anche l'altro passeggero, un 24enne di Casertavecchia (frazione del capoluogo campano). Era stato ricoverato in gravi condizioni dopo il violento impatto. In tre giorni i medici hanno provato a salvargli la vita, ma le lesioni riportate si sono dimostrate fatali. La Procura di Napoli Nord, nelle scorse ore, ha aperto un fascicolo d'indagine a carico dell'unico sopravvissuto all'incidente, il 24enne che era alla guida dell'auto.



Nell'occasione l'uomo che guidava l'auto aveva perso improvvisamente il controllo della vettura finendo contro il guard rail, con il passeggero che era morto sul colpo. Il tragico incidente si era verificato lungo la strada sannitica in località Pascarola, tra Caivano e Marcianise. Una sola autovettura coinvolta con a bordo l'autista ed altre due persone. Ad allertare i soccorsi erano stati alcuni automobilisti di passaggio.