Rissa con mazze e spranghe di ferro: notte di terrore a Macerata Campania Non si esclude un regolamento di conti tra le due bande di ragazzini

E' stata una notte di terrore quella appena trascorsa a Macerata Campania in provincia di Caserta nel cuore della movida.

Che cosa è successo

Gruppi di ragazzi, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol si sono affrontati con violenza, non si sa per quale motivo, a colpi di spranghe di ferro e mazze da baseball. Età delle minori coinvolti 16 e i 17 anni ma insieme a loro vi erano anche maggiorenni.

E' stato un fuggi fuggi generale

In molti sono scappati terrorizzati. Non c'è stato alcun modo per sedare la rissa. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia allertati dalle persone presenti.

L'ipotesi

Sembrerebbe che si sia trattato di una sorta di regolamento di conti. Un incontro in quel luogo forse già programmato tra i due gruppi che si sono affrantati con estrema violenza. Saranno ora le indagini a fare piena luce su quanto accaduto.