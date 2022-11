Roghi tossici a Sant’Arpino, Di Santillo: "Chi distrugge, deve pagare" Il grido di allarme lanciato dal presidente della sezione Volt

“Brucia la terra mia”. E’ il grido lanciato da Aniello Di Santillo, presidente della sezione di Sant’Arpino di Volt, a fronte dell’ennesima segnalazione di roghi tossici consumatisi nelle campagne della città atellana.

Occorre fare presto

“Questo scempio deve finire - afferma il 24enne -. Bisogna rafforzare i controlli e rendere impossibile l’attuazione di queste azioni da parte di soggetti incivili e distruttori del nostro territorio. Come succede ormai da settimane, i cittadini mi hanno segnalato, con foto e video, rifiuti speciali in fumo nelle nostre periferie. Ancora una volta non conosciamo i nomi di queste persone e continueremo a non conoscerli. Siamo nella terra di nessuno, lì dove si pagano tasse come la TARI, per poi avere i rifiuti lungo le strade e nei fondi che dovrebbero essere polmone verde di Sant’Arpino.

Cosa fare

E’ necessario un intervento concreto e decisivo. Non ci possiamo lamentare dei cambiamenti climatici e poi, come se niente fosse, continuiamo a convivere con questi eventi. Il mio vuole essere un grido di speranza, rivolto a chi ha il dovere di salvare questa generazione e quelle future. Il Covid ci ha solo distratti dal problema dei tumori, presente in una casa, sì, e l’altra, pure.

Tolleranza zero

Chi distrugge, deve pagare. Non è giusto che per l’incuria di pochi, i danni si riversino su tutti. Bisogna smuovere le coscienze e favorire il dovere civico. Ognuno di noi ricopre un ruolo importante in questa rinascita, insieme - conclude - possiamo rendere il mondo che ci circonda migliore”.