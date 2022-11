Lotta al contrabbando di sigarette nel casertano: tre arresti Sequestrati in totale 4556 pacchetti di sigarette di contrabbando con vari marchi

Sono tutte del napoletano, residenti a Melito, le tre persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Marcianise per contrabbando di sigarette.

I militari hanno intercettato i tre di 68, 49 e 73 anni mentre scaricavano dalle rispettive autovetture alcune voluminose scatole di cartone risultate contenere, a seguito di perquisizione, numerose confezioni di sigarette prive del bollo dei monopoli di stato.

La successiva perquisizione, estesa a due box garage nella disponibilità dei tre ha consentito di rinvenire in totale 4556 pacchetti di sigarette di contrabbando con vari marchi, per un peso complessivo di 91 kg, 6 telefoni cellulari e 330 euro in denaro contante.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, sottoposto ai domiciliari sono a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.