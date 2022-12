Rapine e furti nel casertano: è allarme criminalità Nel mirino dei malviventi le sigarette elettroniche

E' allarme criminalità nel casertano. Non si contano ormai i furti e rapine avvenuti negli ultimi tempi. Un fenomento diventato estremamente preoccupante soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie.

L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno a Lusciano.

Qui i malviventi hanno preso di mira una rivendita di tabacchi, in pieno centro, a pochi passi dal municipio. Una volta entrati all'interno, hanno portato via sigarette normali ed elettroniche, tagliandi di varie lotterie ed altro materiale. Non vi erano soldi nel registratore di cassa.

Bottino in via di quantificazione. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Sotto accusa la scarsa illuminazione nella zona.