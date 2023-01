Schiacciato dal trattore: muore un 28enne Era a raccogliere la legna in un terreno di famiglia quando il mezzo si è ribaltato

Tragedia a Caiazzo, nel casertano, dove un 28enne è rimasto schiacciato e ucciso dal suo trattore. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando il giovane, Luca Sangiovanni, era salito a bordo del mezzo per raccogliere della legna in un terreno di famiglia. Per causa ancora da chiarire (forse per colpa di un pendio) il trattore si è ribaltato, schiacciando senza scampo il giovane. Per lui non c'è stato nulla da fare, inutile l'intervento dei soccorsi giunti sul posto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia e la salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale. Nel frattempo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Giaquinto, assieme alle associazioni coinvolte, ha deciso di rinviare tutti gli eventi in programma da oggi fino al 5 gennaio.