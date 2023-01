Non si avevano più notizie da giorni: trovato morto in casa Tragedia a Caserta

Non si avevano più notizie di lui da alcuni giorni. I familiari preoccupati della sua assenza hanno allertato il 115 e una volta che i vigili del fuoco sono entrati in casa hanno fatto purtroppo la triste scoperta.

L'uomo, un 60enne era adagiato sul divano, privo di vita e il suo corpo in uno stato di decomposizione. Un dramma nel dramma.

Sul posto i carabinieri. Il decesso dell'uomo sarebbe avvenuto presumibilmente qualche giorno fa per cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.