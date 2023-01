Droga nelle parti intime durante i colloqui in carcere: arrestata una donna Il fiuto della polizia penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere

Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ancora droga, un sequestro ed un arresto da parte della polizia penitenziaria.

A darne la notizia il consigliere nazionale Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Emilio Fattorello.

"Non è scappato il fare circospetto, di una moglie di un detenuto in procinto di effettuare il colloquio con il marito, gli attenti agenti hanno intensificato i controlli e hanno rinvenuto all’interno delle scarpe calzate

dalla donna, dosi di sostanza stupefacente."

Le poliziotte penitenziarie hanno allora eseguito una puntuale perquisizione corporale, rinvenendo poi nelle parti intime altra droga occultata.

La sostanza stupefacente di elevata quantità, circa 500 grammi risultava essere al narcotest hascisc e cocaina.

La donna una ventiquattrenne proveniente dal litorale domizio, è stata arrestata e portata nel carcere femminile di Pozzuoli su ordine del pubblico ministero di turno che ha disposto anche una perquisizione presso il domicilio della donna.

"Il presunto destinatario della droga risulterebbe un detenuto condannato a circa 10 anni per vari reati comuni. Doveva essere un’Epifania nel carcere sammaritano all’insegna del consumo di droga ma, ciò non è avvenuto grazie alla professionalità messa in campo dalle donne e uomini dei baschi blu ivi in servizio, ai

quali va il compiacimento dell’Osapp, la legalità viene ancora garantita dalla polizia penitenziaria, tra mille difficoltà operative contro una criminalità sempre più spavalda."