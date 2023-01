Auto contro un albero nel casertano: muore ragazza di 21 anni Gravemente feriti il fratello 18enne e un amico

Una ragazza di 21 anni è morta e altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. E' questo il triste bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto a San Marcellino in provincia di Caserta.

Ecco cosa è accaduto

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la 21enne viaggiava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat 500 condotta dal fratello di 18 anni. Seduti dietro c'erano altri due ragazzi di 19 e 17 anni. La comitiva di amici proveniva di Casal di Principe.

Il 18enne, forse a causa della pioggia avrebbe perso il controllo della vettura in prossimità di una rotonda, e il mezzo è andato a sbattere violentemente contro un albero.

La 21enne è deceduta, forse per aver sbattuto la testa, il fratello è finito in ospedale in prognosi riservata, degli altri due passeggeri, solo uno ha riportato contusioni non gravi. La dinamica è in fase di ricostruzione.

Dolore in paese, il cordoglio da parte del sindaco Renato Natale

"Apprendiamo con sgomento - scrive il sindaco di Casal di Principe Renato Natale - della morte di una nostra giovane concittadina, a seguito di un incidente stradale. Ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell'intera Città, e gli auguri di guarigione al fratello coinvolto nello stesso incidente. Sono notizie strazianti, per la giovane età e per i modi con cui si è strappati ai propri affetti".