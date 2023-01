Maltempo: sale e fa paura nel casertano il livello del Volturno La pioggia insistente delle ultime ore ha causato un ingrossamento con varie esondazioni

Preoccupa nel casertano il livello del fiume Volturno. La pioggia insistente delle ultime ore ha causato un ingrossamento con esondazioni in più punti del territorio. Una situazione piuttosto seria e da non sottovalutare. Da qui l'ulteriore proroga dell'ordinanza da parte del sindaco di Capua Adolfo Villani il quale ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, giovedì 19 gennaio.

La protezione civile della regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore (fino alle 9 di domani venerdì 20 gennaio) l'avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale.

Il livello di allerta che attualmente è arancione su gran parte della Campania (su tutte le zone ad esclusione delle zone 2, 4,7: alto Volturno e Matese, alta Irpinia e Sannio, Tanagro) dalle 9 di oggi diviene giallo su tutto il territorio.

Permane una allerta per precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Si prevedono ancora precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte.