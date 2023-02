Nas sequestrano dolci per il valore di 30mila euro Controlli in vista del Carnevale

Due tonnellate e mezzo circa di prodotti dolciari del valori di 30mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas) in due aziende di produzione di alimenti del Casertano. I militari hanno svolto controlli a tappeto in vista dell'approssimarsi del Carnevale; nei due stabilimenti sono emerse diverse irregolarità. Nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 7.000 euro.