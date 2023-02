Caserta, sequestrati 5 quintali di sigarette di contrabbando L'operazione della Guardia di finanza: arrestato un 50enne del posto

Un altro colpo inferto al mercato illegale delle sigarette: la Guardia di finanza di Caserta ha messo a segno un importante sequestro, in seguito ad accurate indagini per ricostruire la filiera delle "bionde" in commercio sul territorio.

Arrestato un 50enne casertano

In azione, nello specifico, le fiamme gialle di Capua: i militari hanno arrestato un 50enne casertano, attivo nell'hinterland, e sequestrato circa 5 quintali di sigarette di contrabbando. I tabacchi fuorilegge, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato un guadagno di oltre 100mila euro.

Il blitz nel deposito delle "bionde" illegali

L'indagato è stato intercettato dai finanzieri mentre consegnava alcune casse di sigarette: nella successiva perquisizione in un garage di sua proprietà è stato individuato l'intero carico. Le "bionde" erano già stoccate in scatoloni, pronti per la consegna.

Il 50enne casertano è stato arrestato ed ilm carico sequestrato, insieme all'auto utilizzata per il trasporto: le indagini, coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, sono destinate a continuare.