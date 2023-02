Famiglia intossicata dalla stufa, neonato di due mesi messo in salvo E' accaduto a Sant'Angelo d'Alife, nel Casertano, dove i carabinieri sono intervenuti

Un'intera famiglia con due bimbi piccoli è stata salvata dai carabinieri: hanno rischiato di morire per intossicazione da monossido di carbonio. È accaduto a Sant'Angelo d'Alife, nel Casertano, dove i carabinieri sono intervenuti in un appartamento in cui risiede una famiglia di origine indiana, con padre, madre, due figli (uno di sette anni e l'altro di appena due mesi) e un altro stretto congiunto; all'arrivo dei militari, le cinque persone erano in stato di quasi incoscienza, colte da malore per carenza di ossigeno causato dalle emissioni di una stufa nella camera da letto. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese insieme a quelli della stazione di Ailano hanno subito spento la stufa e aperto le finestre, per poi soccorrere con il personale del 118 i cinque componenti del nucleo familiare, che sono stati portati negli ospedali di Piedimonte Matese e Salerno; i due bimbi sono stati invece portati all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.