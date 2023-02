Arma in lutto: addio al brigadiere Pasquale Lanni, aveva 44 anni Il dramma dopo un intervento al colon

Carabinieri in lutto per la morte del brigadiere Pasquale Lanni, morto a soli 44 anni. Era effettivo a Roma ma una morte tragica, inaspettata, lo ha strappato all’affetto dei cari e dei suoi colleghi. Il brigadiere capo Pasquale Lanni, di soli 44 anni, è deceduto in una clinica nel casertano, dove si era sottoposto ad un intervento al colon. L'operazione chirurgica era stata effettuata e pare fosse riuscita ma, poi il quadro clinico del brigadiere capo è progressivamente peggiorato fino al decesso. Nato a Caserta, dove ancora risiedono i familiari ed i tanti amici, Pasquale era ben voluto e stimato da tutti. La sua scomparsa ha lasciato attoniti i tanti colleghi con i quali Pasquale ha lavorato. Un dramma che lascia sconvolti amici e parenti che scrivono sui social commoventi ricordi dell'uomo.