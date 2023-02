Tragedia sui binari: investito e ucciso da treno, forse era un writer Un uomo tra i 30 e i 35 anni: aveva accanto alcune bombolette spray

È stato investito da un treno l'uomo di circa 30-35 anni il cui cadavere è stato trovato a Santa Maria Capua Vetere (CASERTA), non lontano dai binari della linea Roma - Napoli, via Cassino. È emerso dai primi accertamenti eseguiti dagli investigatori della Polizia Ferroviaria, che non hanno ancora identificato la vittima; i poliziotti dovranno anche individuare il convoglio che ha travolto l'uomo. A notare il cadavere un treno regionale che viaggiava tra le stazioni di CASERTA e Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino.

Non è stato ancora identificato l'uomo investito e ucciso da un treno a pochi chilometri dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere (CASERTA); gli agenti della Polfer stanno cercando di identificarlo dal cellulare e dagli oggetti trovati nei pressi del cadavere, tra cui alcune bombolette spray di quelle usate dai writer. Sono inoltre in corso indagini per risalire al treno che ha investito l'uomo, il cui cadavere è stato trovato nei pressi dei binari della linea Napoli-Roma via Cassino. Il traffico sulla tratta è stato riattivato alle 15.20, dopo un'interruzione di circa due ore.