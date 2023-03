Influencer ed ex concorrente "Uomini e Donne" denunciata per stalking L'ex compagno ha presentato denuncia nei confronti della 30enne

Una 30enne hostess-influencer, che in passato ha preso parte al programma tv 'Uomini e donne', è stata denunciata per stalking e altri reati dall'ex compagno, dal quale ha avuto un bimbo di quattro anni, e dovrà comparire davanti al sostituto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CASERTA) Carmen D'Onofrio. Il magistrato, dopo aver acquisito la querela presentata da tramite il suo legale Goffredo Grasso, ha infatti inviato, come stabilito dalla normativa sul "Codice Rosso", una immediata convocazione-invito alla 30enne per interrogarla come indagata, e darle la possibilità di difendersi dalle accuse che le sono state mosse. La donna dovrà presentarsi con i suoi avvocati di fiducia Raffaele e Gaetano Crisileo.