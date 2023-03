Già colpito da ordine di carcerazione, sorpreso con la droga: arrestato E' stato beccato dalla sezione falchi della questura di Caserta

La polizia di Caserta ha arrestato un cittadino extracomunitario, classe ‘97, colpito da ordine di carcerazione, dovendo espiare condanna definitiva.

Gli agenti della squadra mobile, sezione falchi della questura di Caserta hanno rintracciato il 26enne, trovato anche in possesso di circa 20 grammi di hashish, suddiviso in 13 stecche.

Il giovane è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Già arrestato dagli agenti della squadra mobile nel settembre 2020 poiché colto in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 1 e giorni 1 di reclusione. Al termine adempimenti di rito, è stato condotto in carcere, dove espierà la condanna.