Carabiniere entra in albergo, spara, uccide uomo e ferisce donna: arrestato La tragedia si è consumata a Castelforte in provincia di Latina

Una tragedia agghiacciante quella che si è consumata a Castelforte in provincia di Latina. Un carabiniere casertano si è recato di proposito in un albergo nella zona termale di Suio ed ha aperto il fuoco, sparando prima contro un uomo, direttore della struttura e poi contro la donna, sembrerebbe, una sua ex, ferendola.

Movente quindi collegato probabilmente a motivi passionali ma saranno le indagini a fare piena luce sull'accaduto.

Chi è la vittima

Si tratta di Giovanni Fidaleo, 60 anni originario di San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone responsabile della struttura alberghiera. La donna rimasta gravemente ferita è ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata.

L'omicida

Protagonista un carabiniere di 58 anni, in servizio in una stazione del casertano. L'uomo dopo essersi rifugiato a casa di un amico a Capua, si è poi consegnato agli inquirenti. E' stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio