Assaltavano gli uffici postali, presa la banda nel casertano: due fermi Operazione della squadra mobile di Caserta

Lo scorso 25 gennaio hanno commesso una rapina ai danni di un ufficio postale di via Ferrarecce, a Caserta: con il volto travisato, e usando una pistola per minacciare i dipendenti, sono riusciti a farsi consegnare dalla direttrice parte dell'incasso. Altri due colpi erano stati tentati in uffici postali di via Fabricat, a Caserta, il 23 gennaio, e di Villa Literno il 7 febbraio. I responsabili, due uomini di 45 e 22 anni, il primo originario del napoletano (già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma) e il secondo del casertano (incensurato), sono stati raggiunti da un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito stamattina dagli agenti della squadra mobile di Caserta e dai militari della compagnia dei carabinieri di Caserta.