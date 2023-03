Zecchinetta e migliaia di euro sui tavoli: denunciati in 16 per gioco d'azzardo Sequestrata una bisca clandestina: tra i giocatori anche percettori del reddito di cittadinanza

Un circolo ricreativo trasformato in sala da giochi d'azzardo. E' quanto scoperto dai Carabinieri a Curti, in provincia di CASERTA, dove ieri sera i militari della locale stazione hanno denunciato 16 persone per il reato di partecipazione a giochi d'azzardo. Al momento dell'ingresso nel locale, i Carabinieri si sono trovati di fronte una vera e propria bisca clandestina, con tanto di tavolo da gioco professionale, fiches, carte francesi ed italiane e soldi in contanti.

I giocatori, tutti di età compresa tra 41 e 61 anni, sono stati sorpresi attorno al tavolo mentre giocavano a "zecchinetta", gioco d'azzardo in passato diffuso in ambienti malavitosi. All'interno del locale, munito di un monitor e dvr per visionare in modo continuo la porta d'accesso, era stato allestito anche un piccolo punto ristoro.

Sul tavolo da gioco, oltre alle fiches e alle carte, sono state trovate anche mazzette di banconote di vario taglio per complessivi 8.000 euro circa che, i giocatori hanno tentato di nascondere allo scopo di evitare che venisse loro contestato il reato di gioco d'azzardo. Ad attirare l'attenzione di militari dell'Arma è stato un sospetto e continuo via vai di persone, soprattutto nell'arco serale e in una zona priva di esercizi commerciali di attrazione, che li ha indotti ad effettuare un controllo mirato che ha consentito loro di scoprire così la bisca clandestina. Il locale è stato sequestrato e il gestore denunciato anche per esercizio di giochi d'azzardo.

Anche alcuni percettori di reddito di cittadinanza tra i giocatori di "zecchinetta" denunciati dai carabinieri nella bisca clandestina a Curti