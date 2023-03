Apertura Commissariato di Polizia a Piedimonte Matese, Les incontra il sindaco Il sindacato della Polizia di Stato: di primaria importanza il contrasto dei reati predatori

Una delegazione del Sindacato LES (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato) si è incontrata nella mattinata dell'11 marzo con il sindaco di Piedimonte Matese, Vittorio Civitillo e alcuni componenti della giunta e del consiglio comunale. La delegazione, composta dal Segretario Generale Regione Campania, Antonio Porto e dal Segretario Locale del Distaccamento Polizia Stradale di Caianello, Domenico Celenta, ha discusso con il Sindaco Civitillo sulla possibilità dell'apertura di un Commissariato di Pubblica Sicurezza a Piedimonte Matese.

Il Sindaco Civitillo ha espresso il proprio entusiasmo per l'iniziativa del LES Polizia di Stato e si è detto disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito i locali necessari per ubicare gli uffici del Commissariato di PS, come già fatto per l'Arma dei Carabinieri. Inoltre, il Sindaco ha sottolineato l'importanza del rafforzamento del controllo del territorio con ulteriori pattuglie delle forze dell'ordine a contrasto della micro criminalità locale che sta imperversando nell'alto casertano.

Il LES Polizia di Stato ritiene che sia di primaria importanza il contrasto dei reati predatori e ha altresì rappresentato al Sindaco Civitillo che una buona politica è improntata anche a generare beni e servizi per i cittadini. L'apertura di un Commissariato di Pubblica Sicurezza nell'alto casertano, territorio molto ampio, genererebbe automaticamente quei beni e servizi necessari per i cittadini di quel territorio, ovvero, il rilascio dei passaporti e numerosi altri servizi, che porterebbero ad allentare il carico di lavoro sugli uffici della questura di Caserta ormai al collasso a causa della carenza di organico, permettendo ai cittadini dell'alto casertano di accedere più velocemente al rilascio dei titoli di Polizia.

Il Sindaco Civitillo si è impegnato a lavorare in sinergia con i dirigenti del LES Polizia di Stato affinché il progetto del Commissariato di PS di Piedimonte Matese diventi realtà.

Il LES Polizia di Stato è soddisfatto dell'esito dell'incontro e continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare la qualità della vita nel territorio.